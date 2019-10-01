Рубцовский хлебокомбинат заработал. В магазинах появились хлеб и пряники

Ассортимент хлебокомбината в Рубцовске будет расширяться / Фото: vrubcovske.ru

В Рубцовске во вторник, 1 октября, на прилавках некоторых магазинов города вновь появилась продукция местного хлебокомбината, слухи о ликвидации которого ходили этим летом, пишет "вРубцовске.ру".

"Сегодня нам завезли хлеб и пряники Рубцовского хлебокомбината. Цена осталась та же, как и до остановки производства на предприятии", – рассказала продавец магазина "Ок маркет" в районе Черемушек.

По ее словам, покупатели очень довольны появлению продукции хлебокомбината – старейшего городского предприятия.

"В ближайшей перспективе, как нам сказали, ассортимент будет расширяться", – добавила продавец.

Ранее сообщалось, что остановленный с 26 июня Рубцовский хлебокомбинат ликвидируют. В общей сложности на производстве трудились около 300 человек.

В конце августа новые собственники решили, что реанимируют хлебокомбинат, закрывшийся из-за долгов.

16 сентября на аппаратном совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко было заявлено, что на комбинате намерены уже в сентябре возобновить выпуск кондитерских изделий, а в октябре – хлеба.