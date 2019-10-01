Рубцовский хлебокомбинат заработал. В магазинах появились хлеб и пряники

Ассортимент хлебокомбината в Рубцовске будет расширяться / Фото: vrubcovske.ru
В Рубцовске во вторник, 1 октября, на прилавках некоторых магазинов города вновь появилась продукция местного хлебокомбината, слухи о ликвидации которого ходили этим летом, пишет "вРубцовске.ру".
"Сегодня нам завезли хлеб и пряники Рубцовского хлебокомбината. Цена осталась та же, как и до остановки производства на предприятии", – рассказала продавец магазина "Ок маркет" в районе Черемушек.
По ее словам, покупатели очень довольны появлению продукции хлебокомбината – старейшего городского предприятия.
"В ближайшей перспективе, как нам сказали, ассортимент будет расширяться", – добавила продавец.
Ранее сообщалось, что остановленный с 26 июня Рубцовский хлебокомбинат ликвидируют. В общей сложности на производстве трудились около 300 человек.
В конце августа новые собственники решили, что реанимируют хлебокомбинат, закрывшийся из-за долгов.
16 сентября на аппаратном совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко было заявлено, что на комбинате намерены уже в сентябре возобновить выпуск кондитерских изделий, а в октябре – хлеба.
Комментарии
Хлеб без упаковки в наше время конечно не очень
и пряники - и слезы и смех жалко страну жалко народ убило слово пряники
Упаковка из бумаги для хлеба будет ориентировочно через 2 недели. Он хоть и без упаковки,но зато ароматный,вкусный с хрустящей корочкой. Отличная новость!
отсутствие маркировки на продукте. ау местный роспотребнадзор
Без упаковки даже лучше. В целофане быстро не вкусный становиться.
...Зато из такого хлеба хорошо лепить чётки, шахматы.... для Рубчика это важно!
Слава Пу!
Ну ты и сумничал !
Вообще-то хлебозаводы и хлебокомбинаты, это пережиток не совсем правильной пищевой политики времён СССР... Низкоэффективные, неповоротливые в плане ассортиментной политики, поизводящие дрянный "хлебный продукт"... Рубцовчане зря радуются- просто они ничего слаще морковки не пробовали...
Вкусный и полезный хлеб- только на маленьких пекарнях.
да еще и не нарезан
Новость сродни запуску ракеты, шел какой там год?
по новому летоисчислению сейчас 20й год
1.10.2019 13:56
- гость -
Вообще-то ты идиот если не видишь разницы между предприятием цель которого обеспечить выпуск продукции доя массового покупателя в каждом магазине по доступной для всех цене. И минипекарней, которая сегодня печёт а завтра не печёт. Сегодня такой хлеб завтра другой, по цене в два раза выше.
1.10.2019 13:56
- гость -
Да я с выше комментарием согласен вы точно идиот. Вы сравниваете Москву с глухой деревней, если вы привыкли баловать свое чрево каждый день разной продукцией с франц узкими названиями, то в деревне стоит вопрос иметь что нибудь к супу.
что -то на фото какай-то неаппетитный хлеб
Плакать хочется от таких новостей. Предприятие цель которого занять 300 человек, а не конкурировать за меня за покупателя.