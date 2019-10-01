Штрафы для уклонистов от армии в России планируют поднять в 6 раз

В России планируют увеличить штрафы за невыполнение обязанностей перед военкоматом, сообщает "Российская газета".
В первую очередь под санкции попадут призывники, которые не идут на контакт с военкомом. Например, не сообщают о смене места жительства.
О возможных изменениях рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Прорабатывается вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз", – рассказал он.
Кроме того, под санкции попадут не только граждане, подлежащие призыву в армию, но и те, кто уже ушел в запас.
Комментарии
Отменить призыв! Ну где там от таких денег военка откажется. Желающих всегда найдётся. 132К призвать!!! при 132 млн всего населения, а то и меньше. Позор!
Какие еще обязанности? Роди сама, воспитай сама, выучи сама, откуда долг перед государством? -за то что живешь в пропитанной коррупцией, воровской россии?
А призывник на штраф деньги где брать будет, гопстопить кого?
Родина конечно не забудит, но и хрен вспомнит.
Видимо все меньше желающих с автоматом по сакральной Пальмире за русский мир бегать.