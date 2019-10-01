Штрафы для уклонистов от армии в России планируют поднять в 6 раз

В России планируют увеличить штрафы за невыполнение обязанностей перед военкоматом, сообщает "Российская газета".

В первую очередь под санкции попадут призывники, которые не идут на контакт с военкомом. Например, не сообщают о смене места жительства.

О возможных изменениях рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Прорабатывается вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз", – рассказал он.

Кроме того, под санкции попадут не только граждане, подлежащие призыву в армию, но и те, кто уже ушел в запас.