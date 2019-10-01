Санитарка интерната случайно обварила воспитанницу в ванной с кипятком на Сахалине

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на Сахалине умерла от ожогов кипятком, сообщает РИА "Новости".

Санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку. Она положила воспитанницу в ванну, включила воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода. Ребенок получил ожоги. Женщина вызвала скорую помощь, но спасти 15-летнюю девочку не удалось.

В отношении работницы интерната возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей. Кроме того, будет дана оценка действиям врачей.