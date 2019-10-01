Жители Новоалтайска могут надолго остаться без горячей воды и отопления

Жители Новоалтайска могут надолго остаться без воды и отопления. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul22.

Местная жительница сообщила, что уже у половины города нет отопления и горячей воды. Коммунальщики объяснили, что отсутствие отопления и горячей воды связано с коммунальной аварией на линии ТЭЦ на пересечении улиц Партизанской и Барнаульской.

На данный момент жители части домов в городе страдают от последствий аварии уже два дня. Горожане пытались узнать у рабочих, сколько продлится ремонт, но точного ответа не получили.

"Нам сказали рыть до середины октября, значит, будем", – процитировала рабочих жительница Новоалтайска.

В ТЭЦ на вопросы людей не отвечают, говорит она. Дозвониться туда не получается, а других мест для получения информации по отоплению женщина не знает.