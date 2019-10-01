Жители Новоалтайска могут надолго остаться без горячей воды и отопления

Жители Новоалтайска могут надолго остаться без воды и отопления. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul22.
Местная жительница сообщила, что уже у половины города нет отопления и горячей воды. Коммунальщики объяснили, что отсутствие отопления и горячей воды связано с коммунальной аварией на линии ТЭЦ на пересечении улиц Партизанской и Барнаульской.
На данный момент жители части домов в городе страдают от последствий аварии уже два дня. Горожане пытались узнать у рабочих, сколько продлится ремонт, но точного ответа не получили.
"Нам сказали рыть до середины октября, значит, будем", – процитировала рабочих жительница Новоалтайска.
В ТЭЦ на вопросы людей не отвечают, говорит она. Дозвониться туда не получается, а других мест для получения информации по отоплению женщина не знает.
Комментарии
Вот Же Пьетары
А еще у них на стадионе Алтайвагона горячая вода теплоноситель по голым трубам лежащим на улице подается
Трубы горячие потому что, сам трогал
Не знаю этьо хозяйство завода или НТС... Но платим за обогрев улицы по любому мы