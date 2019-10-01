Осенний призыв начался в России

С 1 октября в России начался осенний призыв на службу в армии, сообщает РБК .

Осенью 2019 года ее ряды должны пополнить около 132 тысяч человек.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря в 85 регионах страны. Не будут призываться педагогические работники, так как их призывают только летом. Россиян, проживающих в сельской местности и занимающихся уборкой урожая, начнут призывать с 15 октября.

Кроме того, в этом году было поручено индивидуально подходить к призыву молодых людей, которые проживают в пострадавших от паводка районах.

Отмечается, что примерно каждый пятый в России годен к службе в армии. При этом число уклонистов резко снизилось с 20 тысяч до 1 тысячи человек.