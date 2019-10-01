Главную рекомендацию по профилактике гриппа сообщил Роспотребнадзор

Использование одноразовой медицинской маски является эффективной мерой защиты от гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

"Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании, – безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа", – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что вирусы гриппа передаются преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому заразиться можно от кашляющего, чихающего или даже просто разговаривающего рядом с вами больного. Поэтому поможет маска.

"Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот", – отмечает ведомство.

Рекомендуют маску использовать и при уходе за больным членом семьи, а также при посещении врача. Не говоря уже о том, что ее следует надевать в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

Использовать медицинскую маску можно только один раз, а менять ее необходимо максимум через каждые три часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую, а после использования – выбросить и вымыть руки.