Ипотека на Алтае уменьшилась в сентябре в среднем на 0,1%

В сентябре банки в Алтайском крае продолжили корректировать проценты по ипотеке, в результате чего средний размер ставки сократился с 9,4 до 9,3% годовых, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Таким образом, показатель вернулся к уровню прошлогоднего – в ноябре 2018 года ставка также составляла 9,3%, а в сентябре – октябре и вовсе опустилась до рекордных 9,1%.

Издание отмечает, что в сентябре девять банков оставили ставки неизменными. Еще четыре сократили их лишь по некоторым продуктам. Абсолютно по всем ипотечным программам снизил ставки только один банк. Были и те, кто повышал проценты, но совсем незначительно (на 0,05%). Некоторые банки закрывали программы, и часто это касалось рефинансирования.

Напомним, в первой половине 2019 года ставки поднимались до 10%. После этого банкиры сообщили о снижение спроса на ипотечное кредитование на 15-20%. Теперь же, основываясь на курсе на понижение, эксперты прогнозируют существенный рост числа новых заемщиков.

Ранее сообщалось, что жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке даже при растущих ставках. Такую стабильность можно объяснить низким уровнем доходов населения, при котором людям попросту некуда деваться и приходится оформлять заем на жилье.