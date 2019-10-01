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Участницу откровенной фотосессии в отделе полиции поддержала Канделаки

, ИА "Амител"
Канделаки сравнила фотографии с сериалами про полицию и милицию, которые показывают россиянам
Канделаки поддержала фотосессию в отделе полиции / Фото: sm-news.ru

Канделаки поддержала фотосессию в отделе полиции / Фото: sm-news.ru

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале заступилась за девушку, устроившую фотосессию в московском отделе полиции. 

"Красивая девушка Алена Топилина добавила известности Тверскому ОВД, облачившись в полицейскую форму (которая, чего греха таить, сидит на ней отлично), и запилила пикантную фотосессию в обнимку с документами дела особой важности", – написала Канделаки.

Она подчеркнула, что если сравнить эти фотографии с сериалами про полицию и милицию, то это не более чем невинная шалость.

"Сеть мгновенно изошлась на ханжеские записи в духе "как так можно?". А официальной реакцией стало объявление о начатой проверке. Сестра Алены работает в полиции – уж не ее ли будут проверять? В любом случае, если девушка хотела резонанса, то ее шалость, несомненно, удалась", – заключила Канделаки.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что девушка устроила фотосессию в Тверском отделе ОВД. Начата проверка по факту инцидента, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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