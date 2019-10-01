Участницу откровенной фотосессии в отделе полиции поддержала Канделаки

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале заступилась за девушку, устроившую фотосессию в московском отделе полиции.

"Красивая девушка Алена Топилина добавила известности Тверскому ОВД, облачившись в полицейскую форму (которая, чего греха таить, сидит на ней отлично), и запилила пикантную фотосессию в обнимку с документами дела особой важности", – написала Канделаки.

Она подчеркнула, что если сравнить эти фотографии с сериалами про полицию и милицию, то это не более чем невинная шалость.

"Сеть мгновенно изошлась на ханжеские записи в духе "как так можно?". А официальной реакцией стало объявление о начатой проверке. Сестра Алены работает в полиции – уж не ее ли будут проверять? В любом случае, если девушка хотела резонанса, то ее шалость, несомненно, удалась", – заключила Канделаки.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что девушка устроила фотосессию в Тверском отделе ОВД. Начата проверка по факту инцидента, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.