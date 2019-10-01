Российскому туристу грозит тюрьма в Таиланде за шутку с долларами

Туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде, после того как он дал местным жителям доллары из "банка приколов", пишет "Уралинформбюро".
"Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным", – написала супруга мужчины в своем Instagram.
По словам женщины, в Таиланде очень суровые законы, и против ее супруга выдвинуты серьезные обвинения.
"В Тае не поняли шутки. Завтра суд. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. Утром он будет в суде. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждем завтрашний день и надеемся на лучшее", – написала женщина. Судя по всему, суд должен состояться во вторник, 1 октября.
Женщина в настоящее время объявила сбор средств. В комментариях под записью есть как слова поддержки, так и недоверия. "Решили тайцев швырнуть, а не вышло. Теперь бабки собирают", – написал один из подписчиков.
Комментарии
Мде, не жалко даже такого....
Там ему и место
Вот и пусть посидит... хоть где-то законы работают как надо!
надолго отпуск запомнится.
Думали, авось прокатит!
Пошутил он , голова-то не работает что? У нас за такие шутки можно точно также загреметь
идиот пошутил и судья щас приколется. лет на пяток прикроет балбеса.
Ибо, нефиг.
Дак он и тайца скорее всего подставил с этими деньгами. Тот же наверняка пошел ими где-то рассчитываться. В итоге и его скорее всего тоже нахлобучат за фальшивки. Попадос из-за какого-то урода.
юмор тупой, не жалко, пусть присядет если думалка плохо работает.