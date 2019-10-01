В Барнауле точечно "размораживают" квартал. Два участка земли выставлены на аукцион

Площадь двух участков – полтора гектара / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле 31 октября состоится аукцион на право аренды земельных участков, находящихся в краевой собственности, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Первый участок расположен по улице 6-я Нагорная, 15г/7, его площадь почти 1 гектар, начальная стоимость (ежегодная арендная плата) – 10 051 905 руб. Территория частично огорожена, свободна от строений, вырыт котлован и имеются недействующие сети водоснабжения.

Второй участок находится по улице 6-я Нагорная, 15г/12, площадь чуть более 0,5 га, стоимость – 5 704 930 рублей. Территория также свободна от строений, имеются строительные бытовки. Проложены подземные сети электроснабжения. Земля огорожена и частично озеленена.

Срок аренды участков составит 2 года 8 месяцев. Каждый из них предназначен для строительства многоэтажного жилого дома высотой не более 75 метров.

Издание отмечает, что на часть первого участка установлен сервитут для строительства канализационной сети, а на часть второго наложены ограничения прав, как на охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.

Примечательно, что данный квартал должны были застроить еще несколько лет назад. Компания "СтройГАЗ" запустила проект с 11-ю высотками, но обанкротилась. Сейчас земли осваиваются точечно и разными застройщиками.

Ранее в Барнауле вновь активизировали продажу земель в коттеджном поселке Полесье. Его так же, как и квартал с многоэтажками, анонсировали довольно давно – 10 лет назад.