WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами, сообщает РИА "Новости".
Ограничения затронут гаджеты, работающие на Android 2.3.7 и iOS 8.
"В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", – говорится в сообщении компании.
Кроме того, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет работать на ОС Windows Phone.
Для стабильной работы приложения разработчики рекомендуют использовать Android 4.0.3 и iOS 9 или более современные операционные системы. В этом случае мессенджер будет работать без проблем.
Комментарии
уже год назад написал - купи новый телефон
а фиг тебе, без ватцапа норм
1.10.2019 13:57
- гость - непонятна мысль
напишу попонятнее: мой дорого любимый телефон везде и всюду меня устраивающий: звук/цвет/модель и пр. год назад вырубил ватцап и написал на экране поменяйте телефон на более современный
1.10.2019 14:23
- гость -
Наверное телефон с яблоком?
алкатель пикси4
1.10.2019 14:30
- гость - Не мучай себя и своих близких купи хиоми, и познай философию дзен. Памяти много, все приложения бесплатные, если руклоблуд то можешь и порно смотреть как на компе.
Перестал им пользоваться с момента появления статусов. Спасибо Паше Дурову за прекрасный телеграм!
1.10.2019 14:33
- гость -
спасиб за совет
я бы им вообще не пользовалась - удобно школьные дела там решать, я одна из родителей там не бываю