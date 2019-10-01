WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами, сообщает РИА "Новости".

Ограничения затронут гаджеты, работающие на Android 2.3.7 и iOS 8.

"В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", – говорится в сообщении компании.

Кроме того, с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет работать на ОС Windows Phone.

Для стабильной работы приложения разработчики рекомендуют использовать Android 4.0.3 и iOS 9 или более современные операционные системы. В этом случае мессенджер будет работать без проблем.