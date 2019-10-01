Массовые сокращения в ГИБДД могут пройти по всей стране

Приказ главы МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября опубликовал автор телеграм-канала "Обмудсмен полиции".
Из документа следует, что МВД планирует за счет сокращений доукомплектовать подразделения по вопросам миграции.
"Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел <…> за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения", – говорится в приказе. В ведомстве подлинность опубликованного документа пока не подтвердили.
Предполагается, что сокращены будут две тысячи человек в большинстве регионов страны. В Алтайском крае, согласно документу, сократят 44 человека.
Комментарии
Всё в камерах увешают.
Телятины офисной потом 55 штук добавят
Вместо сокращённой пехоты
доукомплектовать подразделения по вопросам миграции.
У нас с мигрантами проблемы? А на дорогах все в порядке? Теперь на ДТП надо братков вызывать? Возвращаемся в 90-е?