Массовые сокращения в ГИБДД могут пройти по всей стране

Приказ главы МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября опубликовал автор телеграм-канала "Обмудсмен полиции".

Из документа следует, что МВД планирует за счет сокращений доукомплектовать подразделения по вопросам миграции.

"Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел <…> за счет незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения", – говорится в приказе. В ведомстве подлинность опубликованного документа пока не подтвердили.

Предполагается, что сокращены будут две тысячи человек в большинстве регионов страны. В Алтайском крае, согласно документу, сократят 44 человека.