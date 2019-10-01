Жительница Кузбасса вышла замуж за умирающего, чтобы получить его имущество

Женщина в Кузбассе заключила брак с мужчиной, находившимся без сознания и при смерти, сообщает "РИА "Новости".

Следствие установило, что в 2017 году женщина попросила свою знакомую, руководителя ЗАГСа, зарегистрировать брак между ней и мужчиной, без его согласия.

В момент заключения брака жених находился в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка. На следующий день он умер.

Прокуратура предположила, что женщина не планировала создавать семью, а хотела получить имущественные и неимущественные права.

Кроме того, при рассмотрении уголовного дела об убийстве ее нового мужа, женщина запросила компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный ей ущерб.

Суд аннулировал брак и наказал руководителя отдела ЗАГС, где были зарегистрированы отношения.