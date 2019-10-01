Разрушительный ураган, от которого пострадала Европа, движется на Россию

Ураган "Мортимер", который принес разрушения в Западную Европу, движется на Россию, сообщает lenta.ru.

Стихия идет на северо-запад страны. Начнутся сильные ливни и порывистый ветер, сила которого будет достигать 24 метров в секунду. На Финском заливе готовятся перекрыть дамбу. Первым под удар стихии попадет Санкт-Петербург.

Ураган уже прошел по Германии, где от стихии погиб один человек. Водитель автобуса умер после того, как на транспортное средство упало дерево. Кроме того, "Мортимер" прошел по Чехии. Сильные порывы ветра привели к перебоям в подаче электричества. Без света остались сотни домов. На время было остановлено движение поездов.

Отмечается, что скорость ветра достигала 100 километров в час.