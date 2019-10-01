Житель Алтайского края заплатит 800 тысяч рублей за убийство двух маралов

Жителя Алтайского края осудили за отстрел двух маралов, сообщает прокуратура Алтайского края.

Установлено, что в зимнее время мужчина охотился на снегоходе и отстрелил двух маралов. Сам он эту версию опровергал и рассказал, что нашел туши. Знакомый подсудимого сначала говорил, что не был на месте обнаружения тел животных, но потом изменил показания. Он стал рассказывать, что именно он нашел туши маралов.

Охотнику назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и потребовали возместить нанесенный природе ущерб в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, у мужчины изъяли снегоход.

Знакомый подсудимого пойдет под суд за дачу ложных показаний.