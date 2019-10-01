И.о. директора интерната, где санитарка обварила девочку кипятком, уволили

Исполняющего обязанности дома-интерната, где санитарка по неосторожности перепутала горячую и холодную воду, что привело к смерти 15-летней девочки, уволили, сообщает ТАСС.

"Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ее итогом стало принятие ряда кадровых решений – помимо увольнения санитарки отстранена от обязанностей и.о. директора учреждения, выговор объявлен заведующему отделением "Милосердие", – говорится в сообщении.

Санитарка, по вине которой погиб ребенок, была уволена.

Напомним, что на Сахалине сотрудница дома-интерната оставила 15-летнюю воспитанницу в ванной, включила воду и ушла за пеленкой. Вернувшись, она увидела, что девочка получила ожоги, от которых скончалась.