Призывников покормят в вагоне-ресторане по пути к части

Призывников накормят в вагоне-ресторане, если они будут ехать до места службы более трех дней, сообщает РИА "Новости".

Призывников обеспечат питанием на всем пути следования до частей, где они будут нести службу. Кроме того, доставят их к местам службы различными видами транспорта.

"Призывники и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным или авиационным транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов будет осуществляться с использованием самолетов авиации ВС РФ и гражданской авиации", – сказали в Минобороны.

В ведомстве предусмотрели и возможность задержки рейсов. В этом случае призывников будут размещать на временных пунктах.

"На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды новобранцев. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание в вагонах-ресторанах", – сказали в Минобороны.

Призыв на воинскую службу начался в России 1 октября. Всего в осенний период на службу в армии планируется отправить 132 тысячи человек.