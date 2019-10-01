Президент Франции поддержал членство России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал членство России в Совете Европы, сообщает "Российская газета".

Об этом он заявил, выступая на заседании ПАСЕ.

Французский лидер поддержал восстановление полномочий российской делегации, которое было принято в июне.

Таким образом, конфликт между Россией и Страсбургом, который начался в 2014 году из-за ситуации вокруг Украины, был разрешен. Представители России приняли участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Макрон отметил, что в правильности этого решения сомневаться не приходится, ведь российский народ не только разделяет ценности европейского гуманизма, но и "сам участвовал в его создании". Россия, по мнению лидера Франции, безусловно является частью европейской цивилизации.