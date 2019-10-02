25 лет успеха: легенда отечественного автопрома отмечает юбилей

Горьковский автозавод отмечает 25 лет серийного производства автомобиля "ГАЗель". Компания "АлтайГАЗавтосервис" – единственный официальный дилер бренда в Алтайском крае – отметила этот знаменательный день в кругу своих партнеров и клиентов. Были представлены как уже зарекомендовавшие себя модели ГАЗ, так и новинки 2019 года.

Gazday: квадрокоптер, блинный бар и денежные призы

Концепцией мероприятия Gazday* был слоган #Управляй – будь то управление автомобилем (тест-драйв), управление своим бизнесом или управление активностью на мероприятии.

Гости могли #Управлять квадрокоптером – для этого был организован специальный мастер-класс, #Управлять на мини-треке автогонками, #Управлять своим временем, настраивая баланс между развлекательной и деловой составляющей, комбинируя виды активности.

Всех гостей ждал блинный бар, конкурсы, призы и подарки. Трое счастливчиков выиграли сертификаты на 30 000 рублей на покупку новой "ГАЗели", а остальные получили сертификаты на техническое обслуживание своего автомобиля ГАЗ.

Имя, ставшее из собственного нарицательным

За четверть века на Горьковском автозаводе было произведено более 2 млн машин. С начала продаж и по сегодняшний день "ГАЗель" является безусловным лидером в своем классе, занимая около 50% рынка легких коммерческих автомобилей в России. За эти годы машина стала настолько популярной, что именем "ГАЗель" в России часто называют весь класс легких коммерческих автомобилей.

Когда-то практичная и недорогая "ГАЗель", не имевшая аналогов в России, позволила обновить транспортный парк страны на этапе перехода к рыночной экономике, затем дала мощный импульс развитию отечественного малого и среднего бизнеса. В крупных и малых городах, в мегаполисах и в сельских поселениях, на федеральных трассах и на бездорожье – по всей России и в странах СНГ "ГАЗель" стала универсальной машиной для бизнеса, здравоохранения, коммунального хозяйства, городских и социальных пассажироперевозок.

За прошедшие годы автомобиль прошел полную смену поколений, но неизменными оставались легендарные черты бренда "ГАЗель": практичность, функциональность, лучшая стоимость владения в своем классе, надежная рамная конструкция, приспособленность к интенсивной эксплуатации и существенный ценовой отрыв от конкурентов. Оптимальная грузоподъемность (1,5 тонны), исключительная маневренность, которая имеет большое значение в городских условиях, надежная рамная конструкция, возможность разнообразной планировки салона и установки огромного количества надстроек, оптимальная цена и быстрая окупаемость – слагаемые успеха этих автомобилей.

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства "ГАЗель" – автомобили "ГАЗель Бизнес" и "ГАЗель Next"*, которые представляют полный спектр легких коммерческих автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Одной из самых популярных моделей на рынке коммерческого транспорта является автомобиль нового поколения "ГАЗель Next", серийное производство которого началось в апреле 2013 года.

"ГАЗель Next" – идеальный выбор для бизнеса

Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, завоевав одни из наиболее престижных российских автомобильных премий: "Лучший коммерческий автомобиль в России", "Автомобиль года в России", "Топ-5 Авто". В ее конструкции сочетаются современные технические решения, высокий уровень активной и пассивной безопасности, отличная эргономика рабочего места водителя. Высокий ресурс, увеличенная до трех лет (или 150 тыс. км) гарантия, самая низкая стоимость технического обслуживания, существенный ценовой отрыв от конкурентов обеспечили автомобилю лучшую стоимость владения в своем классе и сделали Next идеальным выбором для бизнеса и коммунального хозяйства. Среди технических особенностей нового автомобиля – независимая двухрычажная передняя подвеска, реечное рулевое управление, просторная кабина из оцинкованной стали, расширенная бортовая платформа.

Работа над новыми моделями на Горьковском автозаводе и сегодня продолжается в соответствии с актуальными тенденциями развития рынка. Вслед за бортовым грузовиком "ГАЗель Next" были выпущены грузопассажирская версия с двухрядной кабиной и каркасный автобус, цельнометаллический фургон и новые микроавтобусы в нескольких модификациях, сотни модификаций спецтехники для различных видов бизнеса, экспортные версии машин для различных рынков. Новейшей моделью в семействе "ГАЗель Next" стали грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 тонны, продажи которых стартовали в 2019 году.

Остается добавить, что ГАЗ – единственный среди отечественных и представленных на российском рынке зарубежных производителей, которые серийно производят автомобили с четырьмя типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан). Автомобилям "ГАЗель", пожалуй, нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, среди которых грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и "комби", микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы.

Автоцентр ГАЗ Южный – единственный официальный дилер ГАЗ в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Белинского, 20 (п. Южный)

Тел.: 8 (3852) 222-931

Сайт gaz-agas.ru

*Гэздэй, Некст – прим. ред.