Новую школу и детский сад ввели в эксплуатацию в алтайском селе

В селе Покровка Локтевского района ввели в эксплуатацию новые образовательные учреждения, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Строительство школы на 90 мест, совмещенной с детским садом на 40 мест, началось в 2018 году. На сегодняшний день все работы завершены.

В школе разместились кабинеты математики, русского языка и литературы, иностранного языка, химии и биологии с лаборантской, физики с лаборантской, истории, обществознания и географии, домоводства для девочек и труда для мальчиков, мировой художественной культуры, ИЗО, кабинет ОБЖ, кабинет музыки, оружейная комната, компьютерный класс, читальный зал с библиотекой. Детский сад оборудован спальней, буфетной, игровыми комнатами и залом для проведения творческих и спортивных занятий.

Отопление будет осуществляться котельной. Общая стоимость работ составила более 160 млн рублей. Средства были выделены в рамках краевой адресной инвестиционной программы.