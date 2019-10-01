Работы по благоустройству общественных пространств завершают в алтайском селе

Работы по благоустройству территории у Дома культуры и мемориального комплекса завершаются в селе Троицкое, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

К работам приступили в июле 2019 года. Здесь предстояло заасфальтировать дорожки, установить бортовые камни, организовать места для клумб, уложить плитку, провести освещение, приобрести и установить малые архитектурные формы и сцену. На проведение этих мероприятий из бюджета Алтайского края было выделено 3,5 млн рублей.

"Сейчас практически на 100% выполнен весь объем работ. Осталось расставить лавочки и урны, а также выбрать место для установки еще нескольких деталей зоны отдыха – кованого дерева и зонта. Завершить обновление планируем в октябре", – уточнили в администрации Троицкого.

Село участвует в проекте "Жилье и городская среда" второй год. В прошлом году была оборудована спортивная площадка. Глава сельсовета Сергей Малых рассказал, что они планируют участвовать и в следующем году.

"Очень большим спросом у нас пользуется спортивная площадка, поэтому хотим на следующий год реконструировать еще и центральный стадион. С жителями общаемся, уже есть идеи по поводу будущего ограждения и спортивных объектов, которые будем там устанавливать", – также пояснил он.