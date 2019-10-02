Школьники взорвали 11 щенков петардами в Стерлитамаке

Зоозащитники требуют наказать школьников, которые взорвали 11 щенков петардами в Стерлитамаке, сообщают "Вести".

Собаку со щенками заметили в подвале заброшенного дома. Школьники стали кидать в нее петарды и собака, испугавшись, выбежала на проезжую часть, где ее сбила машина.

Когда щенки остались без защиты, живодеры стали вкладывать им в пасть петарды, а также вкалывать неизвестное вещество из шприца. 11 животных погибли.

То, что над ними действительно издевались, подтверждает видеозапись, на которой видно изуродованных щенков.

Обеспокоенные люди собрались у школы, где учатся живодеры. Они требуют наказать этих детей.