Школьники взорвали 11 щенков петардами в Стерлитамаке

Зоозащитники требуют наказать школьников, которые взорвали 11 щенков петардами в Стерлитамаке, сообщают "Вести".
Собаку со щенками заметили в подвале заброшенного дома. Школьники стали кидать в нее петарды и собака, испугавшись, выбежала на проезжую часть, где ее сбила машина.
Когда щенки остались без защиты, живодеры стали вкладывать им в пасть петарды, а также вкалывать неизвестное вещество из шприца. 11 животных погибли.
То, что над ними действительно издевались, подтверждает видеозапись, на которой видно изуродованных щенков.
Обеспокоенные люди собрались у школы, где учатся живодеры. Они требуют наказать этих детей.
Комментарии
Даже не звери
охренеть! Вот , что значит не сделанный во время аборт!
Живодеры - это мягко сказано, нелюди, фашисты.
Тоже самое сделать с ними и их родителями. И не жалко совсем.
Не укладывается в голове... может, в психушку их все таки?..
я думаю, таких сейчас много, деградация
из этих "деток" уже ничего путнего не вырастет .... в расход .... таким же способом .....
Сейчас подтянутся ...гм... люди, которые скажут ачотакова, вы же мясо едите. И деревню вспомнят с отрубанием голов птице и т.д.
Твари то они ,но и те кто Советскую школу кружков и секций развалил, ради украсть эти деньги в тендерах на карман! Занимались бы где то, просто времени на такое у них не нашлось бы!
2.10.2019 09:28
гость
Да щаз... Модно подумать в СССР все были белыми и пушистыми, и никого медико-педагогическая комиссия из школы не убирала.
2.10.2019 09:28
гость
Не, тут секции не помогут. По моему, это на генном уровне отклонения.
В детский психдиспансер и заколоть до овощей. Путного из них уже ничего не будет.
2.10.2019 09:28
гость
Твари то они ,но и те кто Советскую школу кружков и секций развалил, ради украсть эти деньги в тендерах на карман! Занимались бы где то, просто времени на такое у них не нашлось бы!
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такое никакой кружок не исправит, это больные
следующие, кого они будут убивать - это люди
2.10.2019 09:22
- гость -
Сейчас подтянутся ...гм... люди, которые скажут ачотакова, вы же мясо едите. И деревню вспомнят с отрубанием голов птице и т.д.
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это тролли, которые обычно пишут вроде такого "надо было покупать гараж"
2.10.2019 10:27
- гость -
Увы... Вы не помните подобную тему, где не один человек искренне не понимал, почему он не может мучить свое животное - типа оно же мое, что хочу, то и делаю? Более того, мне в обсуждении на полном серьезе когда-то писали, что до 18 лет ребенок - собственность родителей. То есть можно делать что угодно. Да что далеко ходить, вчера по поводу сестер Хачатурян тоже один деятель отметился - ачотакова, просто жесткое воспитание. Так и живем.
2.10.2019 09:31 - гость -
ТАКОГО беспредела при СССР не было. Их бы сразу поставили на учет в милиции, а то и сразу в спецшколу для таких вот уродов.
Так это вам яжмамашки с 9 классами образования писали, или профессиональные домохозяйки, Которые из одного декрета в другой прыгают. Там разжижение мозга
Господи! Это какая то жесть! Таких "школьников" нужно реально изолировать.
2.10.2019 10:41
- гость -
А это вопрос другой. Мне вот интересно, та будущая ветеринар, которая на камеру голову собственному котенку резала, как сейчас поживает? Нигде ни слова, думается, переждали, пока все попритихнет, и снова она хорошая девочка. Такое ощущение, что специально выращивают отморозков, надеясь в будущем использовать.
2.10.2019 10:42
- гость -
Если это на мой комментарий про животных и детей - нет, это писали не мамашки, а мужчины. Женщины там, насколько помню, ни одной не было. Про детей точно был диалог с мужчиной. Эдакий... я тебя породил, я тебя и убью. Если мне не понравится, каким ты вырос. И про котов-собак тоже парни или мужчины писали. Типа моя животина, хочу убью, хочу замучаю.
2.10.2019 10:44
Кирилл
там нужно ещё с родителями этих утырков вдумчиво разобраться
Сами вырастили такое поколение. Все причастны. Одни создали волчьи условия для народа, другие не занимались воспитанием , все остальные бездействовали.
2.10.2019 10:51
- гость -
Всех пнул. А не бездействовать - это как? Заниматься воспитанием чужих детей? И почему в "волчьих условиях" кто-то из детей котят на улицах подбирает и домой тащит, а кто-то головы им режет. Может, не в "условиях для народа дело", а в головах?
2.10.2019 10:48
месный
Согласен.