Алтайские хоккеисты обыграли студенческую сборную США

Фото: "Алтайский спорт"

Сборная вузов Алтайского края на обновленной "Титов-Арене" 1 октября выиграла первый матч в рамках международного студенческого турнира Student Hockey Challenge – 2019, сообщает "Алтайский спорт".

Помимо хозяев на соревновании представлены студенты из Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Челябинска, а также Словакии, США и Чехии.

Первыми соперниками барнаульцев стала сборная американской университетской хоккейной лиги. Американцы уверенно себя чувствовали на льду и с первых минут навязали упорную борьбу.

Однако повести в счете в этот день им было не суждено. Хозяева открыли счет на пятой минуте матча, а во втором периоде удвоили свое преимущество.

Студенты из США отыграли одну шайбу, но затем снова пропустили. Интрига возродилась за четыре минуты до конца противостояния, когда счет стал 3:2.

Желая отыграться, гости сняли вратаря, но в результате едва не пропустили в пустые ворота – выручила штанга. Счет больше не изменился.

Student Hockey Challenge – 2019 стало вторым спортивным событием после капитального ремонта арены. В ходе работ поменяли всю инженерную часть: электрику, отопление, водоснабжение. По сути, из старого оставили только бетон и металл.

Вместительность сооружения увеличилась до пяти тысяч человек. Во дворце оборудовали "финскую" коробку – 28 на 60 метров. Она у́же чем была раньше, но все еще не дотягивает до стандартов НХЛ – 26 метров в ширину.

До этого первый матч на арене провел ХК "Динамо-Алтай" с командой "Юниор" из Кургана. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3.