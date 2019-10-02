Фото: "Алтайский спорт"
Сборная вузов Алтайского края на обновленной "Титов-Арене" 1 октября выиграла первый матч в рамках международного студенческого турнира Student Hockey Challenge – 2019, сообщает "Алтайский спорт".
Помимо хозяев на соревновании представлены студенты из Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Челябинска, а также Словакии, США и Чехии.
Первыми соперниками барнаульцев стала сборная американской университетской хоккейной лиги. Американцы уверенно себя чувствовали на льду и с первых минут навязали упорную борьбу.
Однако повести в счете в этот день им было не суждено. Хозяева открыли счет на пятой минуте матча, а во втором периоде удвоили свое преимущество.
Студенты из США отыграли одну шайбу, но затем снова пропустили. Интрига возродилась за четыре минуты до конца противостояния, когда счет стал 3:2.
Желая отыграться, гости сняли вратаря, но в результате едва не пропустили в пустые ворота – выручила штанга. Счет больше не изменился.
Student Hockey Challenge – 2019 стало вторым спортивным событием после капитального ремонта арены. В ходе работ поменяли всю инженерную часть: электрику, отопление, водоснабжение. По сути, из старого оставили только бетон и металл.
Вместительность сооружения увеличилась до пяти тысяч человек. Во дворце оборудовали "финскую" коробку – 28 на 60 метров. Она у́же чем была раньше, но все еще не дотягивает до стандартов НХЛ – 26 метров в ширину.
До этого первый матч на арене провел ХК "Динамо-Алтай" с командой "Юниор" из Кургана. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3.
Комментарии
Алтайские хоккеисты обыграли студенческую сборную США
У них же там условия жизни лучше. Наши с горя так играют. В НХЛ хотят
Да дворец шикарный ( по сравнению что было), но блин зачем брать из прошлого гопников, которые называются охранниками! Как гориллы хватают людей, лезут в сумки при сотрудниках полиции, а доблестные служители правопорядка молча смотрят)) Но самый лютый пипец, когда эти гопники увидев человека с водой,в пятером бросаются на него) Дети реально пугаются, когда лысый страшный дядя выхватывает у него бутылочку с водой...
Товарищи журналисты, можно вас попросить?
Спросите у прокуратуры, насколько это законно?? Не пускать со своей водой в Титов Арену.
Нормальная охрана скручивает и забирает крышечку с бутылки, чтоб на лёд не бросали. А наша забирает бутылку, что не есть законно и в правилах посещения подозреваю не указан запрет на пронос воды.
Т.е. если там воду купишь втридорога - ее можно выносить на арену, и на крышечки всем пофиг ?
Молодцы!!!!
Если бы лед залили после второго периода, неизвестно еще кто бы выиграл, там в одном моменте 100% спас некачественный лед.
С флагами тоже косяк, ну что разве нельзя было найти нормального размера Российский флаг, ну американского вообще не было.