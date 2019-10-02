Солнечно, но прохладно: прогноз погоды в Алтайском крае

Жители Алтайского края могут насладиться солнечной погодой 2 октября, но расставаться с куртками даже днем, пожалуй, неосмотрительно, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от +7°C до +12°C, ночью будет значительно холоднее – от -2°C до -7°C. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра дойдет до отметки от +8°C до +10°C, в темное – опустится: -2°C до -4°C. Без осадков.

Напомним, что в последующие дни продолжит теплеть вплоть до следующего понедельника. Так, в четверг максимальная дневная температура поднимется до +15°C, а в пятницу – до +17°C.