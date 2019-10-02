В WhatsApp появились самоуничтожающиеся сообщения

Мессенджер WhatsApp запустил функцию самоуничтожающихся сообщений, информирует Meduza со ссылкой на портал о мобильных приложениях Wabetainfo.

Они уже доступны в режиме бета-тестирования пользователям новой версии WhatsApp для Android.

Вариативность таймера уничтожения пока что небольшая: сообщение автоматически удаляется через пять секунд либо спустя час.

Стоит отметить, что в Telegram подобная функция в секретных чатах работает с 2013-го года, а в обычных – с 2017-го.

Напомним, WhatsApp занимает первое место в России по популярности в социальных сетях. На него приходится 39% от всех упоминаний различных мессенджеров.

В сравнении с прошлым годом он нарастил свое присутствие в соцсетях на 10 процентных пунктов. Такие успехи в первую очередь связывают с огромным количеством чатов для небольших групп, таких как родители учеников определенного класса.