В WhatsApp появились самоуничтожающиеся сообщения

Мессенджер WhatsApp запустил функцию самоуничтожающихся сообщений, информирует Meduza со ссылкой на портал о мобильных приложениях Wabetainfo.
Они уже доступны в режиме бета-тестирования пользователям новой версии WhatsApp для Android.
Вариативность таймера уничтожения пока что небольшая: сообщение автоматически удаляется через пять секунд либо спустя час.
Стоит отметить, что в Telegram подобная функция в секретных чатах работает с 2013-го года, а в обычных – с 2017-го.
Напомним, WhatsApp занимает первое место в России по популярности в социальных сетях. На него приходится 39% от всех упоминаний различных мессенджеров.
В сравнении с прошлым годом он нарастил свое присутствие в соцсетях на 10 процентных пунктов. Такие успехи в первую очередь связывают с огромным количеством чатов для небольших групп, таких как родители учеников определенного класса.
Комментарии
уже года три от коллекторов такие получаю, по ватсапп,удивили блин!