Прогревать ли двигатель машины зимой? Эксперты ответили на этот вопрос

Эксперты Car.ru выяснили, нужно ли греть двигатель машины зимой или же автолюбители лишь ухудшают этим состояние транспортного средства.
Обычно водители думают, что при помощи прогревания двигателя на "холостых" в холодное время года продлевается его срок службы. Таким образом они избегают возможных поломок.
По мнению специалистов, все наоборот: ежедневный прогрев перед началом движения буквально "убивает" его, поскольку в это время горит не только топливо, но и смазочные материалы, осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска. В том числе моторное масло.
Результат – нестабильная работа или, что еще хуже, поломка силового агрегата.
Эксперты отмечают, что современные двигатели "умнее" чем кажется. Благодаря специальным датчикам, контролирующим внешнюю температуру, их блок управления сам подстраивается под текущий температурный режим, готовясь к работе путем уменьшения или увеличения объемов подачи топлива.
Специалисты приходят к выводу, что формальный прогрев двигателя в течение 5-10 минут необходим, а вот более длительные по времени сделают ему только хуже.
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Комментарии
поехал один раз на не прогретом. в итоге в аварию попал. не хватило тяги уйти от столкновения в бок
Даже спортсмены перед нагрузками разогревают мышцы!
Прогрев обязателен, странные специалисты однако.
утром закурил сигарету и завел машину. пока курю тачка тарахтит. потом сел и поехал не газуя.
Помимо двигателя в машине много еще чего есть что греется, может двигатель и не надо, но коробка у меня дергается на холодную, ну и если стекла замерзли их отогреть надо чтоб не как в танке ехать.
Не прогревайте конечно. И масло в двс можете через 30 тысяч менять, а в кпп вообще можете не менять. Только потом не войте что машины стали плохие делать.
Моторное масло горит в цилиндрах? Простите, но, да, этот двигатель прогревать нельзя! Его можно только капиталить или выбросить!
кАКОЙ-ТО БРЕД НАПИСАЛИ
" а вот более длительные по времени сделают ему только хуже." вот эта фраза говорит о глупости написавшего и перечеркивает всю статью, можно подумать после прогрева двигатель глушат и ездят ага?