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Прогревать ли двигатель машины зимой? Эксперты ответили на этот вопрос

, ИА "Амител"
Специалисты приходят к выводу, что формальный прогрев двигателя в течение 5-10 минут необходим
Водители прогревают двигатель на 'холостых' в холодное время года / Фото: Tengrinews.kz

Водители прогревают двигатель на "холостых" в холодное время года / Фото: Tengrinews.kz

Эксперты Car.ru выяснили, нужно ли греть двигатель машины зимой или же автолюбители лишь ухудшают этим состояние транспортного средства.

Обычно водители думают, что при помощи прогревания двигателя на "холостых" в холодное время года продлевается его срок службы. Таким образом они избегают возможных поломок.

По мнению специалистов, все наоборот: ежедневный прогрев перед началом движения буквально "убивает" его, поскольку в это время горит не только топливо, но и смазочные материалы, осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска. В том числе моторное масло.

Результат – нестабильная работа или, что еще хуже, поломка силового агрегата.

Эксперты отмечают, что современные двигатели "умнее" чем кажется. Благодаря специальным датчикам, контролирующим внешнюю температуру, их блок управления сам подстраивается под текущий температурный режим, готовясь к работе путем уменьшения или увеличения объемов подачи топлива.

Специалисты приходят к выводу, что формальный прогрев двигателя в течение 5-10 минут необходим, а вот более длительные по времени сделают ему только хуже.

Ранее amic.ru рассказывал секреты успешной эксплуатации авто в морозы: как победить аномальный холод и всегда быть на "железном коне".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.10.2019 09:40
- гость -

поехал один раз на не прогретом. в итоге в аварию попал. не хватило тяги уйти от столкновения в бок

2.10.2019 09:46
- гость -

Даже спортсмены перед нагрузками разогревают мышцы!

2.10.2019 09:54
- гость -

Прогрев обязателен, странные специалисты однако.

2.10.2019 09:56
- гость -

утром закурил сигарету и завел машину. пока курю тачка тарахтит. потом сел и поехал не газуя.

2.10.2019 10:09
- гость -

Помимо двигателя в машине много еще чего есть что греется, может двигатель и не надо, но коробка у меня дергается на холодную, ну и если стекла замерзли их отогреть надо чтоб не как в танке ехать.

2.10.2019 10:12
- гость -

Не прогревайте конечно. И масло в двс можете через 30 тысяч менять, а в кпп вообще можете не менять. Только потом не войте что машины стали плохие делать.

2.10.2019 10:18
- гость -

Моторное масло горит в цилиндрах? Простите, но, да, этот двигатель прогревать нельзя! Его можно только капиталить или выбросить!

2.10.2019 10:54
Директор СССР

кАКОЙ-ТО БРЕД НАПИСАЛИ

2.10.2019 11:06
!

" а вот более длительные по времени сделают ему только хуже." вот эта фраза говорит о глупости написавшего и перечеркивает всю статью, можно подумать после прогрева двигатель глушат и ездят ага?

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