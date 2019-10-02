Прогревать ли двигатель машины зимой? Эксперты ответили на этот вопрос

Эксперты Car.ru выяснили, нужно ли греть двигатель машины зимой или же автолюбители лишь ухудшают этим состояние транспортного средства.

Обычно водители думают, что при помощи прогревания двигателя на "холостых" в холодное время года продлевается его срок службы. Таким образом они избегают возможных поломок.

По мнению специалистов, все наоборот: ежедневный прогрев перед началом движения буквально "убивает" его, поскольку в это время горит не только топливо, но и смазочные материалы, осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска. В том числе моторное масло.

Результат – нестабильная работа или, что еще хуже, поломка силового агрегата.

Эксперты отмечают, что современные двигатели "умнее" чем кажется. Благодаря специальным датчикам, контролирующим внешнюю температуру, их блок управления сам подстраивается под текущий температурный режим, готовясь к работе путем уменьшения или увеличения объемов подачи топлива.

Специалисты приходят к выводу, что формальный прогрев двигателя в течение 5-10 минут необходим, а вот более длительные по времени сделают ему только хуже.

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