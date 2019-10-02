СК предъявил обвинение ревнивцу из Барнаула, убившему коллегу жены возле гаражей

Следователи предъявили обвинение жителю Барнаула в убийстве коллеги своей жены из ревности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, утром 28 сентября 2019 года в одном из гаражных кооперативов Барнаула в своем автомобиле обнаружено тело 57-летнего мужчины с огнестрельными и ножевым ранениями.
"По данным следствия, 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги, для того чтобы выяснить отношения", – рассказали в ведомстве.
В ходе разговора из чувства ревности мужчина два раза выстрелил в "соперника" из обреза, который принес с собой, а затем нанес один удар ножом в область шеи.
После этого злоумышленник решил поехать в Тальменский район с целью разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей, однако был задержан сотрудниками Росгвардии по Тальменскому району.
Ранее сообщалось, что пострадавший решил довезти знакомого, которого встретил возле гаражей. В салоне автомобиля произошел спор, и мужчина выстрелил из травматического оружия, а после нанес удар ножом. Затем уехал домой в Тальменку.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Во, еще один "доведенный". Урод.
Версии меняются:от поездки за грибами до "Крейцеровой сонаты".
Так и думал, что из всей этой ситуации торчат уши какой-то офисной ...дюги.
Не осуждаю и не выгораживаю, мужик поступил на своё усмотрение -имел право.
2.10.2019 10:10
- гость -
чивооо? имел права что делать? убивать? можно вас попросить уехать подальше куда-нибудь в тайгу? или как вариант убица апстену.
ну не мешайте все одну кучу, там мужик просил защиты и не получив ее психанул, а тут комплекс неполноценности, услышал мол сравнила жена у кого что лучше и вместо того чтобы разобраться с женой путем развода например, он стреляет другого, ну и кому хуже, теперь жонушка совершенной свободно пойдет налево направо вдоль и поперек, а он на нары
мог бы сказать этому "коллеге" забирай эту .... и пусть потом тебя полощат
тут маразм какой-то предпенсионный возраст а все туда же
шерше ля фам прям, как в детективе.
2.10.2019 10:27
- гость -
Видимо любительница вильнуть хвостом.
2.10.2019 10:32
- гость -
видимо, неуравновешенный психопат, с завышенным ЧСВ?
Вы еще и тэпэ. Тогда все ясно.
там мужик просил защиты и не получив ее психанул
Этот еще более урод. Обидели его одни, психанул не на обидчиков, а совсем на других.
а вот был бы у потерпевшего короткоствол всё бы могло закончится по другому, у него был бы шанс и они былибы на равных так сказать. Но его у нас никак нельзя.
Нормальная реакция обманутого мужа, только вот с женой надо было разбираться, чем каждый раз с новым ухажером