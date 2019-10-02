СК предъявил обвинение ревнивцу из Барнаула, убившему коллегу жены возле гаражей

Следователи предъявили обвинение жителю Барнаула в убийстве коллеги своей жены из ревности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, утром 28 сентября 2019 года в одном из гаражных кооперативов Барнаула в своем автомобиле обнаружено тело 57-летнего мужчины с огнестрельными и ножевым ранениями.

"По данным следствия, 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги, для того чтобы выяснить отношения", – рассказали в ведомстве.

В ходе разговора из чувства ревности мужчина два раза выстрелил в "соперника" из обреза, который принес с собой, а затем нанес один удар ножом в область шеи.

После этого злоумышленник решил поехать в Тальменский район с целью разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей, однако был задержан сотрудниками Росгвардии по Тальменскому району.

Ранее сообщалось, что пострадавший решил довезти знакомого, которого встретил возле гаражей. В салоне автомобиля произошел спор, и мужчина выстрелил из травматического оружия, а после нанес удар ножом. Затем уехал домой в Тальменку.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".