Два Алтая примут соревнования по киберспорту

13 октября 2019 года в двух городах состоятся межрегиональные онлайн-соревнования по киберспорту "Кубок Ростелекома", организованные национальным оператором при поддержке местных отделений Федерации компьютерного спорта Алтайского края и Республики Алтай.

В программе соревнований предусмотрены три игровые дисциплины: шутер Counter-Strike GO, боевая арена Dota2 и стратегия в реальном времени Clash Royale.

Отборочные этапы турнира пройдут в регионах до 6 октября. В Горно-Алтайске на "Кубок Ростелекома" будут приглашены победители республиканского чемпионата, который в настоящее время идет на киберспортивной площадке Navigator в региональной столице. В Барнауле команды сразятся в клубе "RT–Арена" ("Ростелеком-Арена") по адресу: пр. Красноармейский, 111.

Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей.

"В этом году "Кубок Ростелекома" посвящен развитию киберспортивного движения на двух Алтаях: годовщине барнаульского клуба "RT-Арена" и открытию в Горно-Алтайске игровой площадки Navigator по новому адресу: пр. Коммунистический, 73а, – сообщила и.о. заместителя директора – директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина. – Мы также совершенствуем наш продукт для геймеров – тарифный план "Игровой", скоростной интернет с эксклюзивными игровыми бонусами без дополнительной оплаты. Сегодня в составе тарифа действуют три крупных опции: это игры корпораций Wargaming, Warface и 4Game. Они доступны всем пользователям услуги "Домашний интернет".

Зарегистрироваться на турнир можно здесь: Алтайский край, Республика Алтай.