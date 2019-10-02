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Электрические сети Барнаула готовы к высоким нагрузкам предстоящей зимой

, ИА "Амител"
В ходе подготовительной кампании отремонтировано 50 километров электрических сетей и 118 электроустановок
Электрик / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Электрик / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

"Барнаульской сетевой компании" вручили паспорт готовности к зиме. Традиционно барнаульские электроэнергетики первыми получили официальное подтверждение специальной комиссии о полной готовности электросетевого хозяйства столицы края к прохождению осенне-зимнего периода. Как сообщили в пресс-службе компании, с апреля сотрудники БСК вели масштабную подготовительную кампанию, в ходе которой отремонтировали 50 километров электрических сетей и 118 электроустановок.

К началу осени пополнили аварийный запас необходимых материалов и оборудования, провели обучение персонала и противоаварийные тренировки по оперативному взаимодействию всех инженерных служб города.

Главный инженер "Барнаульской сетевой компании" Андрей Лавринец сообщил, что во время подготовки электросетевого комплекса к зиме большое внимание уделяется диагностике всех энергообъектов и своевременному капитальному ремонту, использованию новых технологий, а также проведению работ с нарастающим итогом. К примеру, для диагностики кабельных линий применяются методы неразрушающего контроля. Они позволяют оценить состояние кабельных линий без испытания повышенным напряжением, что сохраняет их эксплуатационные свойства.

"Благодаря правильным подходам в последние годы в электрических сетях БСК не было ни одной крупной аварии, которая бы привела к значительному отключению электроэнергии у потребителей", – подчеркнул Лавринец.

Напомним, что критерий надежности электроснабжения заложен во всех мероприятиях, реализуемых в рамках инвестиционной программы "Барнаульской сетевой компании", включая строительство новых электрических сетей и распределительных пунктов.

ООО "Барнаульская сетевая компания" – одна из крупнейших территориальных сетевых компаний Алтайского края, обслуживающая город Барнаул. Образована в 2006 году в результате реорганизации АО "Барнаульская горэлектросеть". Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК для абонентов Барнаульской горэлектросети составляет 1,6 млрд кВт.ч, что составляет порядка 15% от общего объема потребляемой электроэнергии в Алтайском крае. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.10.2019 10:54
Гость

С бесхозной что ???

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