Один автобус вместо 24. Барнаульцы жалуются на нехватку транспорта

27 автобусов вместо положенных 75 выходят на линию на четырех барнаульских маршрутах: № 1, 10, 17 и 24, сообщили amic.ru активисты общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль".

Критической можно назвать ситуацию на маршруте № 1, где на линию вышла только одна единица техники из 24.

Ранее в прокуратуру уже поступали жалобы на перебои в работе общественного транспорта на этих маршрутах, но положительных изменений с тех пор общественники не заметили.

"Нарушения в работе перевозчиков были подтверждены официально, однако никаких эффективных мер так и не предпринято, – заявил руководитель местного отделения "Гражданский патруль" Игорь Берг. – По крайней мере, на самочувствии пассажиров они никак не отразились, люди как ездили с пересадками, так и ездят".

В связи с этим организация обратилась в к прокурору с просьбой проверить транспортный комитет Барнаула на признаки ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

В частности, прокуратура выяснит, какие действия были предприняты должностными лицами организации, чтобы обеспечить барнаульцев достаточным количеством автобусов на указанных маршрутах.

Напомним, что ранее администрация Барнаула пригрозила перевозчику "БарнаулПассажирТранс" расторжением контракта из-за жалоб горожан на регулярные опоздания автобусов.

В комитете дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи города уточнили, что неоднократно направляли руководству ОАО претензии по работе на маршрутах № 1 и 10. Проблема вызвана нехваткой водительского состава и отвлечением автобусов на садоводческие маршруты.