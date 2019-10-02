"Мы бодры, веселы": барнаульский зоопарк показал тигренка Ахилеса после операции

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев в своем Instagram опубликовал видео с тигренком, которого недавно прооперировали.

"Мы здоровы и полны энергии", – подписал Писарев видео.

Ранее сообщалось, что последний оставшийся в Барнауле тигренок из потомства Багиры перенес операцию. По словам Писарева, Ахилес страдал врожденной вправимой пупочной грыжей, и хирургическое вмешательство было неизбежно.

Тигренка прооперировали кандидат ветеринарных наук Вячеслав Наконечников и студентка ветфака Светлана Сунцова.

"Тигренок легко вышел из наркоза и с удовольствием поел мяса. Следующий этап – реабилитация. Если все пройдет хорошо, то через 7-10 дней мы снимем швы", – рассказал тогда Писарев.

Судя по всему, реабилитация после операции проходит успешно.