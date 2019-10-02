Великому фильму сестер Вачовски исполняется 20 лет

Российская кинокомпания "Маурис Филм" выпустит в юбилейный прокат картину 1999 года братьев (теперь сестер) Вачовски "Матрицу". Ленту с 14 октября можно будет посмотреть и в кинотеатре Барнаула, сообщили в пресс-службе сети "Киномир".

В прокат выйдет отреставрированная версия в 4K, которая уже продается в цифровом издании и доступна в некоторых онлайн-сервисах.

Главные роли в фильме Вачовски исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Премьера "Матрицы" состоялась в 1999 году. Фильм собрал в прокате более 460 миллионов долларов. Позже вышло сразу два продолжения. За лучший звук, монтаж и визуальные эффекты картина была удостоена четырех "Оскаров".

Недавно глава Warner Bros. сообщил, что его компания совместно с Village Roadshow Pictures работает над новой "Матрицей". Это будет продолжение оригинальной трилогии с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Съемки должны начаться в 2020 году. Детали сюжета пока неизвестны.

За сценарий и режиссуру отвечает Лана Вачовски, которая является одной из создательниц оригинальной трилогии. В картине также вернется актриса Кэрри-Энн Мосс, которая вновь сыграет Тринити. Дата премьеры пока не объявлена.

