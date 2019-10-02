Коттедж с чистовой отделкой продают в Барнауле за 65 млн рублей

Недалеко от санатория "Обь" в Барнауле продается за 65 млн рублей коттедж площадью 722 квадратных метра на улице Тюменской, гласит объявление на сайте Avito.

По словам продавца, в нем выполнена только чистовая отделка, поэтому покупатель может использовать его не в качестве дома, а превратить в отель, престижную базу отдыха или резиденцию крупной компании.

Коттедж построен из кирпича, перекрытия и фундамент – монолитные, кровля, отопление и водопровод – медные.

На территории площадью 6,4 тысячи квадратных метров, огороженной трехметровым забором, построены гостевой дом, гараж на пять автомобилей, бассейн и банный комплекс.

Расчетные характеристики фундамента позволяют возвести над гаражом еще два полноценных этажа, добавляет продавец

"Этот комплекс зданий отличает роскошь и неповторимость архитектуры, статус и престиж, комфорт, уют и уединение, удобство и функциональность, тишина, чистый воздух, достойные соседи", – утверждает автор объявления.