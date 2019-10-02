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У застройщика в Барнауле вновь отбирают земли, где возводится ЖК на деньги дольщиков

, ИА "Амител"
На спорных землях строится многоэтажный дом с привлечением средств дольщиков

В Барнауле продолжается борьба за земельные участки под строительство жилых комплексов на берегу Оби, сообщает "Интерфакс".

Две компании не могут разобраться, кому принадлежат несколько участков в районе так называемого "Барнаульского ковша". "Транском" заявляет, что купил землю у Росимущества. "Акватория" утверждает, что территория выкуплена у другой компании, а Росимущству она и не принадлежала.

К спору был подключен суд, который отказал Росимуществу в праве изъять у застройщика "Акватория" три земельных участка вдоль Оби.

С таким решением не согласилась компания "Транском", которая предоставляет услуги по перевозке. В апелляционный суд была направлена жалоба на решение первой инстанции. Рассматривать ее будут после 24 октября.

Ранее сообщалось, что "Транском" еще в марте 2017 года заключил с Росимуществом договор купли-продажи причальной набережной протяженностью 210 метров по улице Промышленная, 4. Фактически набережная как раз и находится на земельных участках, которые являются предметом спора.

В частности, спорными оказались земли по улице Промышленной (6, 8А и 12) общей площадью более 32 тыс. кв. метров. Их кадастровая стоимость составляет 132,7 млн рублей.

Сейчас на этих землях возводится многоэтажный дом с привлечением средств дольщиков.

Примечательно, что представители "Акватории" утверждают, что Росимущество не представило документы, подтверждающие, что ведомство когда-либо имело в собственности те земельные участки, которые пытается забрать.

В "Акватории" рассказывают, что земли они приобрели у другого собственника — ООО "ЗапСибстрой". А тот, в свою очередь, приобрел эти земли у другого собственника — ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство". Причем, как утверждается, ранее участок под набережной был единым целым, но перед продажей его разделили на пять частей и несколько из них ушли в собственность "Акватории".

На сайте "Акватории" представлен договор купли-продажи с ООО "ЗапСибстрой" на участок по улице Промышленная, 6 (площадью 15,5 тыс. кв. метров). Согласно документу, компания должна была заплатить за него 15,45 млн рублей. Кроме того, из представленного на сайте договора долевого участия в строительстве следует, что дом в 25 этажей (общей площадью 47,65 тыс. кв. метров) должен быть достроен на участке и введен в эксплуатацию не позднее 18 мая 2023 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.10.2019 13:50
- гость -

транском - компашка трансвеститов?

2.10.2019 14:15
Директор СССР

А грунтовые воды в подвал?

2.10.2019 15:02
- гость -

каких дольщиков? только ЭСКРОУ

2.10.2019 15:17
гость

гостю 15:02

А вы считаете эскроу и дольщик это взамоисключающие понятия? Эскроу - это счет, а дольщик (участник долевого строительства) - субъект правоотношений в рамках 214 ФЗ

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