Медицина каждому

Как обеспечить доступность качественной медицины для горожан и сельских жителей Алтайского края, рассказывает депутат Барнаульской городской Думы по округу № 5, генеральный директор клиники "Пигмалион", доктор медицинских наук Алексей Маликов.

Лечить должны профессионалы

– Какие вопросы вам чаще всего задают ваши избиратели на личных приемах?

– Ко мне как к депутату на прием часто приходят граждане, которые не могут записаться на прием к узким специалистам и на диагностические исследования в государственные медучреждения. Люди неделями, а то и месяцами ждут талоны. Между тем заболевание может прогрессировать. При некоторых диагнозах время вообще является критическим фактором. Считаю, что ситуацию необходимо срочно менять. Качественная медицина должна быть доступна каждому жителю нашего региона.

– Сегодня много говорится о дефиците медицинских кадров в больницах и поликлиниках края. Как это, на ваш взгляд, влияет на ситуации в регионе?

– Действительно, в последнее время отмечается тенденция оттока высококвалифицированных докторов в частные клиники и в медучреждения других регионов. Об этом не раз говорил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Проблема понятна, на всех уровнях власти ведется поиск ее решения. Но заболеваемость населения растет и квалифицированная медицинская помощь нашим землякам нужна сегодня и сейчас.

По данным Алтайкрайстата, в 2018 году естественная убыль населения в регионе составила почти 7 тыс. человек, а средняя продолжительность жизни – немногим более 71 года, что ниже среднего показателя по России. Это при том, что продолжительность жизни и демографические показатели являются критериями оценки системы здравоохранения.

Дефицит медицинских кадров – это проблема не только нашего региона. Президент РФ Владимир Путин на Госсовете по вопросам развития здравоохранения отметил, что в России не хватает более 25 тыс. врачей и 130 тыс. медсестер.

В этой ситуации необходимо срочно решать проблему с помощью реформы системы здравоохранения и создания эффективного государственно-частного партнерства. Ведь сегодня именно в частных клиниках сосредоточены квалифицированные кадры, и население края имеет возможность получить качественные услуги с использованием современного медицинского оборудования при чутком и внимательном отношении медиков.

С акцентом на качество

– Сегодня власти говорят о важности проведения медицинских профосмотров. Однако у многих граждан есть вопросы к качеству этой работы – нередко ее называют формальной. Вы согласны с этим?

– Высокая квалификация врача и неформальный, внимательный подход к здоровью каждого человека особенно важны во время проведения профилактических осмотров. Ведь раннее выявление заболеваний позволяет лечить их с наибольшим успехом.

Между тем медосмотры зачастую проводятся формально. Почему это происходит? Ответ прост: сегодня по 44-ФЗ проведение профилактических осмотров выставляется на торги, в которых побеждает тот, кто предлагает более низкую цену. Это могут быть компании, не имеющие ни своих лабораторий, ни специалистов, ни должного оборудования. Считаю это недопустимой практикой, ведь речь идет о здоровье людей, а иногда и об их жизнях. Поверхностные медосмотры не выявляют 99% заболеваний.

Важно изменить систему проведения медицинских профосмотров на законодательном уровне и разрешить оказывать эти услуги с помощью мобильных медицинских комплексов. Этим удастся обеспечить доступность в медицинском обследовании лиц, работающих на предприятиях, отдаленных рудниках, шахтах, вахтовым методом. В итоге сократятся издержки хозяйствующих субъектов на перевозку работников в медицинские учреждения. Дополнительно появятся возможности обеспечить заказами автомобилестроение и создавать новые рабочие места.

УЗИ с доставкой на дом

– Самая болезненная ситуация с оказанием медицинской помощи в сельской местности. Есть ли решение у этой проблемы?

– Важно развивать и совершенствовать модели государственно-частного партнерства! Одним из социально значимых направлений такой работы может стать оказание медицинской помощи на селе с помощью мобильных врачебных бригад. Зачастую приезд врачей – это единственная возможность для сельчан попасть на прием к ведущим специалистам.

Значимость подобной мобильной деятельности подчеркивают географические особенности Алтайского края (наличие более 60 районных центров, более 700 муниципальных образований), а также критическая ситуация по демографии и кадровый дефицит отрасли.

При этом формирование мобильных бригад из числа докторов государственных медицинских учреждений региона повлечет за собой дополнительные сложности, связанные с переносом времени приема основных пациентов по непосредственному месту работы. Соответственно, напряженность, вызванная кадровым дефицитом, сохранится. В этом направлении необходим симбиоз между государством и частниками, чтобы не пострадало качество.

В поездах здоровья из-за ограниченного пространства невозможно разместить всех врачей. А если учесть очередь из пациентов, вынужденных в любую погоду ждать своего приема на улице, то становится понятно, что такой формат работы, мягко говоря, не удобен и не решает всех проблем. Более правильно будет, если мобильные бригады станут принимать население в ЦРБ, в комфортных условиях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Нужна реформа ОМС

– Предпринимает ли, на ваш взгляд, государство какие-то шаги для улучшения ситуации в здравоохранении? И достаточны ли они?

– Неверным будет говорить, что государство не пытается решать проблемы медицины. Оно, безусловно, предпринимает шаги для улучшения качества и сервиса в здравоохранении. Программы "Бережливая поликлиника", "Открытая регистратура" частично решают эти задачи. Строятся федеральные медицинские центры, где применяются передовые технологии. В крае работают центр травматологии и ортопедии, перинатальный центр "Дар", реализуются программы "Земский доктор", "Сельский фельдшер". Этих мер пока не достаточно.

На всех уровнях не хватает системного развития медицины. И многие искажения и перекосы происходят из-за несовершенства системы взаимозачета по ОМС. К примеру, федеральные центры перетягивают на себя пациентов, желающих получить более качественные услуги. Вслед за ними "уходят" и деньги из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В итоге местные поликлиники, роддома, больницы остаются без средств. И начинаются оптимизации и закрытие медицинских учреждений на периферии.

Все эти проблемы может решить реформа в системе взаимозачета по ОМС. Прежде всего необходимо увеличить финансирование доступной медицинской помощи через систему ОМС минимум до 6% ВВП ежегодно. До сих пор на эти цели выделялось лишь немногим больше 3%, которых совершенно недостаточно.

Максимум помощи по полису

– Как частные клиники могут помочь в решении проблем? И какие условия нужно создать для этого?

– Сегодня медицинские клиники работают для городского населения, в том числе в рамках ОМС. В месяц по таким талонам только в "Пигмалионе" обслуживается около 1 тысячи человек, однако тарифы, предусмотренные обязательным медстрахованием на оказание услуг, покрывают лишь немногим больше трети реальных затрат клиники на лечение или диагностику пациента. При этом они не покроют львиную долю затрат при оказании медицинской помощи на селе!

Более того, ежегодно частые клиники, работающие в системе ОМС, получают квоты на число пациентов, лечение которых готов оплатить Фонд медицинского страхования. Однако в реальности потребность в бесплатной медицинской помощи на порядок выше.

Необходимо повысить тарифы на медицинские услуги в рамках ОМС. Это позволит получить бесплатный доступ к услугам частных клиник большему числу граждан, и им быстрее окажут квалифицированную помощь.

При этом госучреждения здравоохранения не должны оказывать платные услуги и находиться на самоокупаемости, что легко реализуется при повышении финансирования. Страхование неработающих граждан, как и полное содержание федеральных лечебных учреждений, должно проводиться не из регионального, а из федерального бюджета.

Воспитать профессионала

– Каким, по-вашему, может быть механизм закрепления кадров в регионе?

– Важно развивать институт врачей общей практики как один из способов решения кадрового вопроса и дефицита отрасли. Только так можно достичь поставленных целей.

В том числе для преодоления кадрового дефицита нужно вернуться к системе целевого обучения студентов в медицинских вузах с последующим жестким контролем их трудоустройства и дальнейшего выполнения обязательств. Уверен, что при должном контроле этот путь может стать одним из самых действенных и правильных.

Как руководитель медицинской организации, врач и депутат я вижу все эти проблемы и переживаю, что они решаются не всегда оперативно и эффективно. Только совместными усилиями в государственно-частном тандеме мы сможем добиться повышения доступности и качества медицинской помощи жителям, проживающим как в краевой столице, так и в самых отдаленных уголках Алтайского края!