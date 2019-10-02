Алтайские хирурги дважды спасли барнаульца от рака

Заведующий хирургическим отделом Алтайского краевого онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Владимир Нечунаев провел трехчасовую операцию по удалению раковой опухоли у жителя Барнаула.

Как сообщает "Комсомольская правда", хирург уже второй раз спасает этого пациента. 13 лет назад у него обнаружили одну из наиболее опасных и агрессивных форм рака желудка с высокой вероятностью появления ранних метастазов.

Нечунаев удалил желудок, соединив пищевод с тонкой кишкой.

На этот раз диагностика показала первично-множественный метахронный рак начального отдела толстого кишечника.

Так как на этой стадии исцеление хирургическим путем возможно, принято решение об операции. Ее осложнили три фактора: возраст больного (73 года), четыре предыдущие операции в брюшной полости, после которой остались спайки, а также дополнительная интраоперационная колоноскопия, которая позволила максимально точно определить пораженную раком область.

Операция прошла успешно.

"Практически все злокачественные процессы на ранних стадиях поддаются лечению, – прокомментировал хирург. – Больные могут безрецидивно жить долгие годы".

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложнейшую операцию по удалению 10-сантиметровой опухоли у 12-летней девочки. Новообразование в груди оттесняло сердце вправо и оказывало давление на корень легкого.