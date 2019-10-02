Как получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне политики снижения ставок

С 1 октября по 31 декабря 2019 года клиенты АО "Альфа-Банк" могут оформить накопительный "Альфа-Счет" в рублях с повышенной ставкой и получать 6,5% уже с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в декабре текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение первых 2-х календарных месяцев хранения средств на накопительном "Альфа-счете" — до 31 января 2020 года включительно.

Ставка 6,5% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном "Альфа-Счете" при осуществлении покупок по дебетовым картам АО "Альфа-Банк" на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 6,5% годовых действует сумму не более, чем 10 млн рублей для клиентов в рамках пакетов услуг "Премиум", "Максимум+", Private, и не более 1 млн руб — для остальных клиентов.

"АО "Альфа-Банк" предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на российском финансовом рынке. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность", — говорит руководитель розничного бизнеса АО "Альфа-Банк" Майкл Тач.

Открыть и пополнить "Альфа-Счет" клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке "Альфа-Клик", в мобильном приложении "Альфа-Мобайл", в отделении или через контакт-центр.