Мальчика нашли в вагоне с углем в Сибири. Ехал к матери

Железнодорожники на станции Красноярск-Восточный обнаружили в полувагоне грузового поезда с углем десятилетнего мальчика, сообщает Сибирское линейное управление (ЛУ) МВД России.

"Перепачканного сажей, голодного и замерзшего ребенка передали сотрудникам транспортной полиции. Путешественником оказался ученик четвертого класса из города Боготола", – рассказали в ведомстве.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что мальчик воспитывается в семье отца. После ссоры с близкими ребенок ушел из дома и решил самостоятельно добраться до станции Чернореченской, где проживает его мать, но по пути уснул и проехал нужную остановку.

Полицейские накормили и одели замерзшего мальчика, подарили ему детские книги и вещи, а также оповестили родственников о его местонахождении.

Информация о происшествии направлена в органы опеки и попечительства, социальной защиты и территориальный отдел полиции по месту проживания семьи.