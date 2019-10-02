Барнаульцам грозит штраф за цветник и трех неживых собак

Совсем скоро эту красоту могут или убрать, или уничтожить. Но точно оштрафуют / Фото и видео: vk.com/barneos22

Барнаульцам грозит штраф за благоустройство территории, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Людям помешали цветник и скульптура из трех собак, установленные перед домом. По словам Ольги, дочери хозяйки дома, из-за старых ссор соседи попросту решили отомстить ее маме и пожаловались в администрацию.

Оказалось, что придомовой участок (от забора до дороги) – это общественное место, и на его благоустройство необходимо разрешение властей. Если такового нет, то это уже считается самозахватом земли. В данном случае карается такое преступление против народной собственности штрафом и незамедлительным уничтожением цветника и скульптуры.

У хозяйки дома Ларисы необходимых документов нет, поскольку даже и не думали, что все клумбы должны быть "официально оформлены".

Самое любопытное в этой истории то, что ранее администрация Центрального района вручила семье благодарность за благоустройство, а теперь на них же подала в суд из-за жалобы на это благоустройство.

Соседи аргументируют свою жалобу тем, что скульптура из трех собак символизирует жестокое обращение с животными.

"Мы старались облагородить место перед домом, и другие соседи по улице хотят так же сделать перед своими домами... 15 октября будет заседание. Но, скорее всего, суд мы проиграем. Собачек заставят убрать, а клумбу уничтожить", – рассказывает Ольга.

Некоторые жители улицы считают, что ситуация абсурдна и просят администрацию Центрального района Барнаула пересмотреть свою позицию и выразить это на судебном заседании.