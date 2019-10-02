Скончался композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

Известный грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели ушел из жизни в 84 года, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на грузинский телеканал "Имеди".

Широкой публике он известен как автор музыки к фильмам. Среди них такие популярные кинокартины, как "Кин-дза-дза", "Мимино", "Не горюй" и "Паспорт".

В 1976 году он удостоен Государственной премии СССР за Четвертую симфонию "Памяти Микеланджело".

Родился и большую часть жизни прожил в Тбилиси. Почетный гражданин этого города. Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".