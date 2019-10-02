Инвестор рассказал о планах по открытию отеля Radisson в Барнауле

Директор ООО "Премиумстрой-Алтай" Илья Савицкий, выступивший инвестором проекта открытия в Барнауле отеля Radisson Hotel Group, раскрыл планы по строительству объекта, сообщает "Коммерсантъ".

По его словам, возведение отеля хотят осуществить за два года. Здание сможет вместить 150 гостей краевой столицы. Оно будет заполняться в среднем почти на две трети.

В его строительство и оборудование планируют вложить 1,5 млрд рублей. Согласно прогнозу, эти средства должны окупиться за 10 лет.

"В Барнауле пока нет ни одного сетевого отеля. Мы считаем, что такая гостиница будет востребована, – уверен Савицкий. – Этот проект позитивно скажется на деловой атмосфере регионального центра, он нужен региону для развития".

Ранее стало известно, что четырехзвездочный отель одной из крупнейших гостиничных компаний мира Radisson Hotel Group могут построить на участке сквера на площади Сахарова.

Уточним, что речь идет именно о муниципальной земле, а не о парке "Барнаульская крепость", где находится знаменитое колесо обозрения. Этот участок принадлежит частному собственнику.

Ранее региональные власти подтвердили, что под отель предварительно рассматривают участок в самом центре города – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной, рядом с площадью Сахарова.

Несколько лет назад краевая администрация уже обсуждала идею открытия отеля под брендом Hilton Hotels на территории строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2". Однако в связи с тем, что основная концепция проекта нового курорта – расширение возможностей "материнского" курорта Белокуриха, что в первую очередь предусматривает строительство объектов с комплексом услуг по лечению и оздоровлению, а также в связи с ограничениями по этажности зданий, переговоры с инвестором были приостановлены.