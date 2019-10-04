Наше Радио Барнаул дарит билеты на концерт "Тараканов!"

11 октября 2019 года при поддержке Нашего Радио Барнаул состоится концерт одной из самых ярких и любимых панк-рок-коллективов страны – группы "Тараканы!".

История "Тараканов!" – это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

На концертах группа сыграет двухчасовой сет из своих лучших хитов всех времен и треки, которые давно не исполнялись на концертах, но не забыты и любимы преданными поклонниками коллектива.

Все это дополнится новым впечатляющим световым и видеошоу. Живые выступления "Тараканов!" – это неизменно плещущая через край энергия, это юность и искренность, это огромный заряд бодрости. Именно такой и должна быть настоящая рок-музыка!

Ежедневно с 7 октября в эфире Нашего Радио Барнаул (106.4 FM) в программе "Щас спою" с 15:00 до 16:00 вы можете принять участие в розыгрыше билетов на концерт любимых исполнителей.

Выступление группы "Тараканы!" состоится в баре Che Guevara

Начало в 19:00