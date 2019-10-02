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Путин тайно присвоил главе "Ростеха" Чемезову звание Героя России

, ИА "Амител"
Предположительно, Чемезов удостоился награды за свои заслуги в развитии госкорпорации
Чемезов развивает одну из крупнейших госкорпораций в России / Фото: Goodfly.ru

Чемезов развивает одну из крупнейших госкорпораций в России / Фото: Goodfly.ru

Президент России Владимир Путин тайно присвоил главе корпорации "Ростех" Сергею Чемезову звание Героя России, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Указ о присвоении звания на сайте Кремля не опубликован. Однако источники издания, в числе которых несколько топ-менеджеров оборонных предприятий и чиновники кремлевской администрации, утверждают, что документ был подписан несколько недель назад.

Предположительно, Чемезов удостоился награды за свои заслуги в развитии госкорпорации, а также за работу, связанную с реформированием системы военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Путин уже присваивал звания Героев России высокопоставленным чиновникам. К примеру, в 2018 году ими стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Причем указы об их награждении также не были опубликованы.

Ранее у 73-летней тещи главы "Ростеха" нашли квартиру за два миллиарда рублей. На тот момент на ее имя были оформлены четыре автомобиля общей стоимостью более 40 млн рублей. Кроме того, женщина владеет компаниями по вложению денег в ценные бумаги, производству деревянных конструкций, оптовой торговле рудами, топливом и металлом и управлению недвижимости. Утверждалось, что большинство предприятий – партнеры и подрядчики госкорпорации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.10.2019 15:25
- гость -

Герой нашего времени!!!

2.10.2019 15:34
месный

нормально чё, ростех в постоянных убытках зато его глава покупает себе хату за пару лярдов, ему и так платят во много раз больше чем он заслужил, дак ещё и героя России, другого героя ему давать нада походу

2.10.2019 15:35
- гость -

Чемезов герой россии, а россияне то и не знают))

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