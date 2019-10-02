Facebook начала тестирование игры в виртуальной реальности Horizon

Компания Facebook запустила бета-тестирование платформы Horizon, которая анонсирована как игра в виртуальной реальности, сообщает издание Joinfo.

Новый проект презентуют как игру-"песочницу", через которую пользователи погрузятся в графический мир 3D-аватаров, где они смогут перемещаться между различными районами через специальные порталы telepods.

Как видно из демонстрационного ролика, участникам проекта предоставят возможность общаться между собой, рисовать, посещать мероприятия, летать на самолетах и заводить компьютерных питомцев. Также через специальные редакторы пользователи смогут конструировать свои локации.

Полноценный запуск игры запланирован на 2020 год. Однако желающие могут опробовать бета-версию. Для этого нужно оставить заявку на сайте Horizon.