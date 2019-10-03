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Лакомый кусок. В центре Барнаула сносят ветхую двухэтажку под крупный объект

, ИА "Амител"
Рядом с крупными вузами Алтайского края могут построить многоэтажный дом

Чкалова, 58, с прилегающей территорией / Фото: amic.ru

Ветхий двухэтажный дом на улице Чкалова, 58, дождался расселения и сноса: подрядная организация должна расчистить территорию к середине октября. Это позволит сформировать участок для строительства крупного здания.

Почему его сносят?

Деревянный двухэтажный дом на восемь квартир, расположенный на ул. Чкалова, 58, построили в 1937 году. В начале 2000 он был признан аварийным, поэтому мэрия Барнаула расселяла жильцов. Так, в 2016 году администрация издала указ об изъятии доли жилого дома и участка у одного из собственников. Последнюю квартиру освободили накануне сноса аварийного строения, в сентябре 2019 года. 

Как пояснили amic.ru рабочие, демонтажом здания занимается новоалтайская компания "Сибстройкомфорт": бревенчатый дом разберут на части, а затем вывезут материал с участка.

"В доме до сих пор было печное отопление. Бревна и перекрытия во многих местах прогнили, – рассказывает прораб Анатолий. – Жильцы сами построили себе санузлы и выгребную яму на территории, а такие помещения в старых бревенчатых домах нежелательны. Из-за них повышается влажность, появляется грибок и гниль".

Впрочем, отмечает Анатолий, стены выстроены качественно. Бревна рублены в лапу и надежно сцеплены друг с другом, поэтому их нельзя просто разрушить ударами гири. 

Что будут строить на месте снесенного дома?

По данным кадастровой карты, дом №58 на улице Чкалова занимает 16 соток. Участок предназначен для многоэтажной застройки, в том числе там может быть возведен и жилой дом.

Ценность его заключается еще и в том, что рядом расположены два крупных участка. Один на ул. Максима Горького, 61б, площадью 17 соток, расчистили еще в ноябре 2018 года. Как писал Алтайский строительный портал, там снесли здание детсада 1927 года постройки.

И второй участок на Чкалова, 56, площадью 4,52 сотки. Пока ветхий дом на нем еще стоит, но, как выяснил amic.ru, расселить осталось только одну квартиру. 

В совокупности это может быть просторная территория площадью 37,52 сотки. Однако для этого девелоперу или администрации города придется объединить участки и сформировать им единое назначение. Например, для строительства жилого дома.

"У участка удачное расположение рядом с крупными вузами края. Здесь целесообразно построить многоэтажный дом ориентированный на студенческую аудиторию, – считает Сергей Фефелов, руководитель компании "Вотэтодом", которая занимается проработкой концепций новостроек Барнаула. – Однако архитектура здания будет зависеть от множества факторов: инсоляции расположенных рядом домов, допустимой плотности застройки и так далее". 

Кадастровая стоимость участков составит около 17 млн рублей, а вот рыночная может быть около 56 млн рублей (1,5 млн за сотку). Напомним, что по такой цене участок площадью 56 соток на проспекте Красноармейском (напротив ТОЦ "Гулливер") накануне приобрел с торгов предприниматель Андрей Комяков, возглавляющий ПСК "Строительная перспектива". Лот обошелся ему в 86,6 млн рублей. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

3.10.2019 07:07
месный

а как с парковками? снова никак? одна на 10 квартир?

3.10.2019 07:32
Директор СССР

Ценность его заключается еще и в том, что рядом расположены два крупных участка. Один на ул. Максима Горького, 61б, площадью 17 соток, расчистили еще в ноябре 2018 года. Как писал Алтайский строительный портал, там снесли здание детсада, которое когда-то было купеческим домом на 14 комнат (1927 год постройки).

В 1927 году никаких купцов уже не было - учите историю.

3.10.2019 08:05
- гость -

"В 1927 году никаких купцов уже не было - учите историю."
Быть-то они были, но сильно не офишировались )

3.10.2019 08:26
петух с докучаево

заседание диванных экспертов урбанистов, проживающих исключительно на уськова и докучаева объявляю открытым. Давайте в лучших традициях сейчас покритикуем власть поучим застройщиков строить дома вот это все

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