Первый протонный медцентр в России лечит опухоли, которые считали безнадежными

Первый в России центр медицинской радиологии, оснащенный оборудованием для протонной терапии, открылся в Димитровграде (Ульяновская область), сообщает ТАСС.

Оборудование позволит лечить те опухоли, которые раньше считались безнадежными. Речь идет о раке мозга, печени, предстательной железы и глаза.

Их отказывались подвергать лучевой терапии из-за высокого риска повреждения жизненно важных органов. Облучение направленными протонами сильно отличается. Оно не задевает здоровые участки, и поэтому не противопоказано таким пациентам.

"Лечение протонной терапией в настоящее время – это новое направление для РФ, поэтому в текущем году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций", – уточнила исполняющая обязанности главного врача центра Любовь Шулепова.

Она рассказала журналистам, что центр будет принимать граждан России абсолютно бесплатно. Их направлением займутся клиники, в которых они наблюдаются. Врачи будут направлять в Димитровград документы подходящих для лечения пациентов.