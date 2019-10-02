Саратовские полицейские отвезли мужчину на кладбище и до смерти запинали

Двое полицейских в городе Вольске задержаны по подозрению в убийстве мужчины, которого они задержали и избили, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру по Саратовской области.

По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц задержали пьяного мужчину, надели на него наручники и отвезли к городскому кладбищу, где избили ногами до смерти. Тело обнаружили случайные прохожие.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

По данному факту руководством областного главка назначена служебная проверка. "Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", – заявили в пресс-службе ведомства.