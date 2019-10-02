Бюджетники следующие три года будут получать зарплаты, обгоняющие инфляцию

Зарплаты бюджетников, на которых распространяется действие майских указов президента России от 2012 года, будут расти обгоняя инфляцию, пишет "Парламентская газета".

В 2020 году зарплаты будут повышены на 5,4%, в 2021-м – на 6,1%, в 2022-м – на 6,5%.

Такое повышение предусматривает проект закона о бюджете на следующие три года, который был внесен в Госдуму 30 сентября.

В сопроводительных документах поясняется, что это "позволит обеспечить сохранение достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда, установленных данными указами президента РФ".

Также запланировано ежегодное повышение зарплат в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в отношении всех категорий работников федеральных государственных учреждений.

Касается это также судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных госорганов, военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Согласно проекту бюджета, увеличение зарплат указанных категорий бюджетников ожидается с 1 октября 2020 года на 3%, в 2021-м – на 4% и в 2022-м – на 4%.