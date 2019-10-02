Аллею в честь 15 профессоров – учителей заложили в АГМУ в День истории вуза

В рамках празднования юбилея вуза в Алтайском медуниверситете открыли Аллею в честь почетных профессоров – учителей АГМУ. Их имена теперь носят 15 голубых елей, которые посадили на аллее. Кроме этого, на площадке перед главным корпусом заложили капсулу времени. Открыть ее планируют через 35 лет, в год столетия медуниверситета. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии и выяснил, кому посвящена вторая Аллея профессоров и что за послание отправили в будущее.

Добрая традиция

Действительно, год назад на прилегающей к медуниверситету территории уже открывали Аллею профессоров. Голубые ели, которые тогда высадили справа от входа, носят имена действующих почетных профессоров вуза. Кстати, в день открытия новой аллеи расширилась и прежняя. На ней появилось семь новых деревьев. Они получили имена почетных профессоров, которым присвоили это звание в 2019 году.

Так, возле одного из новых деревьев появилась табличка с именем Александра Лазарева. Известный в крае онколог рассказал, что годы обучения в медицинском университете прошли для него "на одном дыхании".

"Мне повезло, потому что мы воспитывались в духе высокого порыва и отношения к своей специальности. У нас была великая школа и великие учителя. Многие из них и сегодня в строю. Нельзя быть равнодушным. Где бы я ни был, куда бы ни приехал, все знают Барнаул и наш медицинский университет. Все это говорит о том, что на Алтае создана по-настоящему большая школа," — добавил Александр Лазарев.

Новая аллея

Многие из преподавателей, в чью честь высаживали деревья на прошлогодней аллее, пришли и на открытие новой. Акцию провели 1 октября, в День истории медуниверситета. Именно в этот день в 1954 году в медицинском университете начались первые занятия. В этот раз ели высадили слева от входа в главный корпус. Новая аллея посвящена тем профессорам, которых уже нет в живых. Это люди, которые работали в вузе в первые годы после основания и прославили медицинский университет. Они были наставниками для тех профессоров, которые работают сейчас.

Деревья в честь почетных профессоров высадили преподаватели вуза, которые были их учениками, а также нынешние студенты АГМУ. Возле каждой ели появилась именная табличка. Хранить память о своих учителях очень важно, подчеркнул депутат Госдумы и доктор медицинских наук Валерий Елыкомов.

"АГМУ в России знают во многом благодаря самым первым его профессорам. Это те величины, которые создали славу для нашего вуза. Они воспитали специалистов, которые работают сегодня и которыми гордится вуз. Мы сажаем эти деревья, чтобы память и о них тоже жила долго. Память о прошлом позволяет нашему университету развиваться дальше. Хотелось бы поздравить с юбилеем вуза всех тех, кто учится в нашем университете, кто учит наших студентов и кто лечит наших больных", — рассказал Елыкомов.

Послание в будущее

В этот же день в медицинском университете провели еще одну акцию. Здесь заложили капсулу времени с посланием в будущее. Ее "спрятали" в центральном круге площадки перед входом в главный корпус под металлическим диском с надписью "65 лет АГМУ". Капсулу откроют в 2054 году, когда АГМУ исполнится 100 лет.

В послании нынешние студенты и преподаватели рассказывают о том, каких успехов медуниверситет добился за 65 лет своего существования, а также обращаются к будущему поколению с просьбой быть преданными своему вузу и своей профессии. Исполняющий обязанности ректора медицинского университета Игорь Салдан выразил надежду, что именно те студенты, которые заложили капсулу, откроют ее через много лет.

"Почетные профессора — это наша элита, наша гордость. День истории, который мы сегодня проводим, посвящен именно им. Надеюсь, что та же молодежь, которая вместе с нами сегодня закладывает эту капсулу, через 35 лет будет присутствовать при ее открытии. Мы единой командой сегодня чтим память вуза, и единой командой пойдем дальше. Важно ценить то братство, которое у нас сегодня есть, и оно очень значимо среди других университетов", — рассказал Игорь Салдан.

Сегодня в АГМУ работают 120 докторов наук и 330 кандидатов наук. В вузе обучается около 6000 студентов, ординаторов и аспирантов. За 5 прошедших лет медуниверситет увеличил набор студентов в 2 раза — с 600 до 1200 человек в год. За время работы вуз подготовил более 30000 врачей.