ГИБДД запретила фиксировать нарушения камерами в непогоду

Госавтоинспекция направила в регионы указания по работе с камерами фото- и видеофиксации, где прописаны условия, при которых следует их отключать. Нельзя выписывать штрафы водителям, опираясь на данные камер во время непогоды, сообщает "Коммерсантъ".

В их числе туман, сильный дождь, мешающие качественной съемке, отсутствие предупреждающих табличек "фотовидеофиксация" и соответствующей разметки перед стационарной камерой, многочисленные жалобы на неточности, отключение светофоров и дорожные работы, когда в зоне ремонта не вводится ограничение скорости.

Вместе с тем это указание не будет являться основанием, когда по камере уже вынесли штраф и направили нарушителю "письмо счастья", даже если по одному из этих условий комплекс фиксации нарушений должен был быть отключен, подчеркнул эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Ранее предложили лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые на велосипеде или самокате нарушают ПДД. Соответствующее обращение депутата Госдумы Виталия Милонова направлено в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

По словам Милонова, "владельцы велосипедов и прочих самодвижущихся приспособлений зачастую сами становятся виновниками различных дорожных происшествий, в которых страдают и гибнут люди".

Депутат уверен, что у МВД и ГИБДД нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области. В связи с этим он предложил лишать водительских прав, если, к примеру, водитель велосипеда или самоката грубо нарушает ПДД или находится в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, при наличии таких документов у нарушителя.

Если водительского удостоверения у нарушителя нет, то он должен нести серьезную административную ответственность и "быть отстранен от возможности получения соответствующего удостоверения на длительный срок", считает депутат.